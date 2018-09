L’altra notte a Santo Stefano al Mare ignoti hanno forzato la portiere di un’ambulanza ed hanno rubato due apparati radio in dotazione al mezzo di soccorso. “Quelle radio sono inutilizzabili, una serve per il collegamento con il 118 e l’altra per le comunicazioni interne Cri” dice il presidente della Croce Rossa sanstevese. Forse sono stati dei giovani teppisti gli autori del gesto, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.