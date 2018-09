“Un’occasione persa per i 5 Stelle liguri di lavorare per costruire e non fare solo demagogia”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale replica agli esponenti del Movimento Cinque Stelle in merito al futuro assetto organizzativo dei reparti di Gastroenterologia dell’ospedale di Sanremo e di Chirurgia vascolare dell’ospedale di Imperia che, secondo quanto previsto dal Decreto Balduzzi, dovrebbero essere trasformati da strutture complesse a strutture semplici.

“Il Balduzzi è chiaro – aggiunge l’assessore Viale – e dice che il bacino di popolazione per una struttura complessa deve essere minimo 400mila abitanti: quindi non è sufficiente la popolazione della provincia di Imperia. Per quanto riguarda la Gastroenterologia di Sanremo, come proposto dallo stesso primario – ricorda la vicepresidente di Regione Liguria – per la qualità delle cure la soluzione era individuare il Santa Corona di Pietra Ligure come luogo baricentrico”. “La revisione del decreto Balduzzi – prosegue l’assessore Viale – è quindi un’opportunità importante da cogliere: io ho già scritto al ministro Grillo, collega di partito dei 5 Stelle in regione. Attendo quindi che le istanze dei liguri vengano rappresentate al ministro anche da loro e respingo comunque – conclude – ogni demagogia sulla sanità perché non viene chiuso assolutamente nulla”.