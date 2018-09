Grande affluenza di pubblico e di giovani sportivi (FOTO) a San Bartolomeo al Mare per l’edizione 2018 dello “Sport Family Day – Il primo evento sportivo aperto a tutti, da vivere e condividere in famiglia”, svoltosi sabato sotto l’organizzazione e l’egida del CONI di Imperia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le società sportive locali. Gli oltre 80 bambini iscritti hanno affrontato un percorso multidisciplinare non competitivo con stazioni propedeutiche agli sport della pallavolo, tennis, basket, pattinaggio, bocce, calcio, tiro con l’arco, vela, golf e diving.