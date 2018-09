L’auto di Antonino Scalia è stata ritrovata oggi in Costa Azzurra dai Gendarmi di Saint-Martin-Vésubie, Comune nell’entroterra di Nizza. La vettura (una Citroen C2 di colore verde, nella foto di “Nice Matin”) è stata ritrovata a Granges de la Brasque (Lantosque) nella vallata della Vésubie. Chi avesse notizie utili per ritrovare Antonino o sapesse qualcosa sulla sua vettura, è invitato dai gendarmi a contattare il numero 04.93.03.20.10, come riporta “Nice Matin”.

Nel pomeriggio di mercoledì 12 settembre, i familiari di Antonino “Nino” Scalia, classe 1933, avevano denunciato ai Carabinieri di Ospedaletti, la scomparsa del proprio congiunto. L’anziano risulta scomparso ai suoi familiari e conoscenti da lunedì 3 settembre. Si era allontanato dalla propria abitazione di Ospedaletti dove viveva solo. Antonino Scalia, magro con viso scarno, calvo è alto circa m. 1,75.