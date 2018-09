VII Rassegna di Musica Sacra “Concerti nelle Chiese”

Giovedì 20 e Venerdì 21 settembre

Sanremo – Chiesa di Santo Stefano, ore 21.15

Bordighera – Chiesa di Terrasanta, ore 21.15

Questo mese ha preso il via un’altra proposta della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo – un assaggio della Stagione 2018/2019 – che per tutto il mese presenta la VII Rassegna di Musica Sacra – “Concerti nelle Chiese”.

Si tratta di sei concerti – a Sanremo, Taggia, Bordighera e Rezzo – che propongono un interessante programma affidato all’Orchestra che accompagnerà anche solisti all’Organo ed al Violino.

Dopo gli appuntamenti di Sanremo e Taggia della scorsa settimana, giovedì 20 si resta a Sanremo – questa volta nella Chiesa di Santo Stefano, alle ore 21.15 – e venerdì 21 ci si sposta a Bordighera nella Chiesa di Terrasanta, alle 21.15.

Sotto la Direzione del Maestro Marco Moresco e con solista al Violino Ettore Pellegrino, sarà eseguito il seguente programma:

– Concerto Spirituale per Violino ed Orchestra, di Roberto Hazon (Prima assoluta, versione integrale)

– “Exultate” Sinfonia in quattro Movimenti, di Stefano Taglietti (Prima assoluta).

In entrambi i casi l’ingresso è gratuito.

Si è intanto aperta la “Campagna abbonamenti” per la Stagione 2018/2019: abbonamenti che potranno essere acquistati direttamente al botteghino del Teatro del Casinò già in occasione del concerto di venerdì 5 ottobre, che prevede l’esecuzione della “Nona Sinfonia di Beethoven” (in questo caso però il concerto è fuori abbonamento, con prezzi di 15 € e 12 €).

I prezzi 2018/2019 sono rimasti invariati rispetto all’anno scorso.

Biglietti: intero, 15 €; ridotto 12 € (solo per Soci COOP e studenti universitari).

Abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi studenti, 20 €; 15 ingressi iscritti ad Associazioni Musicali 120 €.

Gli abbonamenti sono prenotabili telefonicamente allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12), oppure alla biglietteria del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.

Biglietti ed abbonamenti sono anche acquistabili online direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”.