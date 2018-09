I settori agonistici di Nuoto e Pallanuoto da oggi sono tornati in acqua per preparare la stagione 2018/2019 ricca di gare e partite.

Si tratta degli allenamenti dei più grandi della Rari Nantes Imperia: in verità, alcune squadre di pallanuoto hanno già testato l’acqua nella scorsa settimana ma, da oggi, cominciano i carichi di allenamento.

Nei prossimi giorni verranno ufficializzati i nomi degli allenatori che seguiranno le varie squadre.

Per quanto riguarda i più piccoli, la Scuola Nuoto inizierà dall’1 ottobre e le iscrizioni sono ancora aperte.