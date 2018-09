In attesa dell’esito degli spareggi di qualificazione che assegneranno l’ultimo posto in semifinale contro la già qualificata Alfieri Albese di Cristian Gatto, sono state definite le date dell’altra semifinale, tra l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Gilberto Torino e la Vini Capetta Don Dagnino di Daniele Grasso: l’andata si giocherà venerdì 21 settembre, alle 21, a San Biagio Mondovì; il ritorno, venerdì 28 settembre, alle 21, ad Andora. Intanto, lunedì 17 settembre, alle 21, via agli spareggi di qualificazione: a Monticello d’Alba, la Bogliano Surrauto Monticellese di Fabio Gatti affronterà la Srt Progetti Ceva di Omar Balocco; mercoledì 19 settembre, alle 21, a Madonna del Pasco si affronteranno la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto e la Morando Neivese.

Serie B – Spareggi di qualificazione in semifinale

Lunedì 17 settembre, ore 21

a Monticello d’Alba: Bogliano Surrauto Monticellese-Srt Progetti Ceva

Mercoledì 19 settembre, ore 21

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Morando Neivese

Serie B – Semifinali

Alfieri Albese-Vincente spareggi di qualificazione

Acqua S.Bernardo San Biagio-Vini Capetta Don Dagnino andata venerdì 21 settembre, ore 21, a San Biagio Mondovì; ritorno venerdì 28 settembre, ore 21, ad Andora