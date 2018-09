E’ iniziato il nuovo anno scolastico per i 24 mila 357 studenti della provincia di Imperia. I bimbi della scuola dell’infanzia sono 3.583, gli alunni della primaria 7.491, i ragazzi delle medie 5.088, quelli delle superiori 8.195. Il numero totale è in leggero calo (circa 100 iscritti in meno) rispetto al 2017. Il calendario scolastico regionale prevede che l’ultimo giorno sarà l’11 giugno (il 29 per le scuole dell’infanzia), come scriva Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.