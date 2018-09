L’associazione sportiva Judo Club Vallecrosia comunica che da oggi, lunedì 17 settembre, dalle ore 18, presso la sede dell’Associazione situata in via Garibbe 5 a Vallecrosia, riprendono i corsi di judo.

Come di consueto sono previsti corsi propedeutici per i bambini di 4-5 anni (questi dal 3 ottobre).

Corsi preagonistici per bambini dai 6 ai 13.

Corsi agonistici ed amatoriali per giovani dai 14 anni in su.

Si ricorda che sono previste 2 lezione di prova gratuite per tutti coloro che vogliono sperimentare il judo senza alcun impegno.

Le lezioni sono tenute da tecnici federali FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) che fa capo al CONI.

Per informazioni 3493695650.