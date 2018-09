Una maxi truffa alle assicurazioni sarebbe stata commessa in una carrozzeria di Imperia, grazie ad un accordo tra titolari, dipendenti e automobilisti. Avrebbero preso a martellate auto “sane” per ammaccarle, attribuendo i danni ad un incidente per farsi pagare dall’assicurazione. A 19 persone la Procura di Imperia ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini. Al vertice della presunta organizzazione, per l’accusa, ci sarebbero Franco Pittalis e Salvatore Ventura, gestori della carrozzeria “Italcar Service”, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.