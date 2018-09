Il M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia, da ormai due anni sotto la gestione di Cooperativa CMC, inaugura l’autunno 2018 rivolgendosi soprattutto alle scuole, per una rinnovata stagione di Percorsi didattici e Laboratori artistici.

Le scuole del territorio si sono dimostrate estremamente sensibili e responsive all’offerta didattica proposta per gli anni 2017 e 2018, coinvolgendo oltre 600 alunni della Provincia di Imperia in diversi momenti ed appuntamenti all’insegna dell’arte e della scoperta negli spazi di Villa Faravelli.

Le attività delle passate edizioni del Progetto EduMACI si sono infatti rivolte ad alunni di diverse fasce d’età: dall’asilo nido grazie alla collaborazione con l’associazione Il campo delle fragole (che ha organizzato un’esposizione delle opere dei piccoli artisti nel parco della Villa), sino all’università con le visite alle mostre temporanee David Bowie. The Realf Face e Post Punk Situation proposte agli studenti dei corsi di Scienze del Turismo dell’Università di Imperia e dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo.

Il progetto EduMaci 2018 / 2019: Cre – Azione! si rivolge allora alle scuole con nuove proposte per l’anno scolastico che va ad iniziare, nell’intento di sensibilizzare rispetto all’importanza fondamentale di un’esperienza formativa che unisca arte e gioco, rivolgendosi ad ogni fascia d’ età con un linguaggio didattico mirato.

Il nuovo progetto Cre – Azione! coinvolgerà infatti i più o meno piccoli in una serie di incontri, pensati per le diverse fasce d’età. Le attività accompagneranno gli alunni in una scoperta interattiva e creativa delle opere della collezione permanente Architetto Lino Invernizzi esposte presso i meravigliosi ambienti di Villa Faravelli e al mondo dell’arte contemporanea in generale. Un’occasione unica per entrare in contatto con i protagonisti dei principali movimenti artistici del Novecento, un’opportunità di crescita e scoperta della propria fantasia e della propria manualità.

Gli ampi spazi della villa, il valore della collezione permanente alla quale si affianca una dinamica programmazione di mostre temporanee – all’insegna della selezione qualitativa e dell’innovazione – uniti all’esperienza dello staff del museo, definiscono il catalogo di visite e laboratori EduMACI come un’ occasione unica e importante per la formazione delle giovani generazioni.

Tutte le informazioni sul progetto didattico EduMACI 2018 / 2019 Cre – Azione! sono reperibili sul sito del M.A.C.I. all’indirizzo www.maci.art/it/edumaci/, telefonando presso gli uffici della Cooperativa CMC allo 0184.544633 o direttamente presso la sede di Villa Faravelli allo 0183.297927 negli orari di apertura.



M.A.C.I.

Museo di Arte Contemporanea di Imperia

Villa Faravelli – Viale Matteotti, 151 – 18100 IMPERIA

