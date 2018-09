Domenica 23 settembre, alle ore 18.00, al Pala Mariotti della Spezia si giocherà una partita amichevole di beneficenza tra due formazioni di serie A di basket, Victoria Libertas Pesaro e Dinamo Banco di Sardegna Sassari. L’intero incasso sarà devoluto a favore degli sfollati per il crollo del Ponte Morandi di Genova.

“Genova nel cuore – facciamo canestro per Genova” è lo slogan con cui tutto il mondo del basket intende stare vicino al capoluogo ligure.

“Iniziative come questa – spiega l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, intervenuto in rappresentanza della giunta regionale – permettono di ottenere risorse che aiuteranno famiglie in difficoltà e che non andranno mai dimenticate. Stiamo lavorando dal 14 agosto, in sintonia con il comune di Genova, per fronteggiare al meglio questa emergenza che non riguarda solo Genova e la Liguria ma coinvolge tutto il Paese. Come spezzino poi, non mi stupisco della solidarietà che si è venuta a creare da parte delle istituzioni locali, e sono certo che avremo il palazzetto tutto esaurito domenica”.

“La gara che si disputerà a La Spezia – afferma in una nota il presidente della LBA Lega Basket Serie A Egidio Bianchi – è solo il primo, concreto gesto che il basket di vertice intende mostrare nei confronti di Genova. In momenti come questi il mondo dello sport ha il dovere di stare vicino a chi soffre e noi come Lega Basket intendiamo farlo sino in fondo collaborando alla miglior riuscita dell’evento che vedrà scendere in campo due importanti formazioni della nostra Serie A come Victoria Libertas Pesaro e Banco di Sardegna Dinamo Sassari. Siamo pronti a lavorare con le istituzioni cestistiche e sportive locali e nazionali per studiare altre iniziative, anche durante i nostri Eventi di Lega e il campionato di Serie A che si aprirà in ottobre, per continuare ad aiutare le famiglie di Genova sfrattate a seguito del crollo del viadotto Morandi.”

Solidarietà espressa proprio dalla città della Spezia, che ha subito messo a disposizione l’impianto dove si svolgerà l’evento; così l’assessore comunale allo sport Lorenzo Brogi: “Un momento importante dedicato alla solidarietà, in ricordo della tragedia del ponte Morandi, siamo orgogliosi come città di ospitare un altro grande evento sportivo e quello che ci rende ancora più orgogliosi è il fatto che la nostra struttura sia il teatro di una grande giornata all’insegna della solidarietà e del grande sport, ringraziamo la federazione e tutti coloro che parteciperanno”.

Il tutto si svolgerà con la regia del C.R. Liguria della FIP, con il patrocinio della Regione Liguria e il sostegno del Coni Liguria e della Federazione Italiana Pallacanestro. “Da presidente regionale Fip – precisa Alberto Bennati – esprimo il ringraziamento a tutti i soggetti che hanno reso possibile questo appuntamento: alle società VL Pesaro e Dinamo Banco di Sardegna Sassari per l’idea, agli enti locali per il patrocinio e il sostegno all’iniziativa, alle istituzioni sportive Coni Liguria, Fip e Lega basket, al Fortitudo club di la Spezia, ai fornitori locali, al delegato provinciale Fip di La Spezia Massimiliano De Santis e al presidente della Società Spezia Basket Club Danilo Caluri. Credo sia significativo il fatto che domenica, al Pala Mariotti, saranno presenti il presidente Fip Gianni Petrucci, il presidente della LBA Lega Basket Serie A Egidio Bianchi e il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo. Confido che gli appassionati liguri accorrano numerosi alla partita”.

I biglietti per la partita sono acquistabili:

presso il Comitato Regionale FIP Liguria (c/o Casa delle Federazioni Viale Padre Santo, 1 – Genova – dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00);

presso il negozio “Airness Basketball Store” sito in Viale Brigata Bisagno 5R a Genova (orari negozio);

presso la Società Aurora Basket Chiavari c/o Palasport M. Carrino Località Sanpierdicanne a Chiavari;

contattando il Delegato Provinciale di La Spezia Massimiliano De Santis all’indirizzo delegato.sp@liguria.fip.it;

presso il Fortituto Club La Spezia: fortitudoclubspezia@gmail.com – pagina Facebook: fortitudoclubspezia – telefono 3342131225 (sia sms sia Whatsapp);

il giorno della partita (se ancora disponibili) a partire dalle ore 16.30 presso il Palamariotti.

I biglietti possono inoltre essere prenotati all’indirizzo eventi@liguria.fip.it e ritirati dalle ore 15.30 alle 16.30 del 23 settembre 2018 presso il punto accrediti che sarà allestito presso il PalaMariotti.

ll costo del biglietto intero è di € 10,00 euro (dai 14 anni compiuti in su), il costo del biglietto ridotto è € 5,00 (da 13 anni a scendere e disabili).