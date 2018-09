Dal 6 al 19 ottobre nella Biblioteca Civica Internazionale sulla via Romana a Bordighera sarà organizzata un’esposizione di una selezione di volumi antichi della biblioteca privata di Clarence Bicknell. L’inaugurazione è in programma sabato 6 ottobre alle ore 16.30.

