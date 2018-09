Si rinnova il tradizionale appuntamento a favore della donazione delle cellule staminali emopoietiche. A Genova sabato 22 settembre in Piazza Matteotti dalle ore 17 alle 22 i volontari Admo e gli operatori dell’Ibmdr (Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo, con sede presso l’ospedale Galliera) saranno a disposizione dei cittadini con emoteche mobili, presso le quali si potrà effettuare un semplice prelievo di sangue o salivare per essere inseriti nel Registro dei donatori di midollo osseo/Ibmdr.

Il capoluogo ligure ha risposto positivamente all’appello degli organizzatori dell’evento nazionale ‘Match it now’ per illuminare un monumento o un edificio rappresentativo della città: da domani, martedì 18 a sabato 22 settembre si colorerà di arancione la facciata di Palazzo Ducale e sabato 22 la fontana di Piazza De Ferrari.

“Genova è rimasta profondamente colpita dalla tragedia del ponte Morandi – ha affermato la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – ma, pur nella profonda sofferenza, la città sta dimostrando una grande voglia di ripartire. Questa iniziativa è un segnale della vita che continua ed è unita da un filo rosso alla Partita del Cuore del 30 maggio scorso allo stadio Ferraris, dedicata a Fabrizio Frizzi, donatore di midollo osseo e recentemente scomparso. A lui abbiamo voluto intitolare il premio che verrà consegnato ogni anno al donatore più giovane iscritto al Registro Italiano dei Donatori di midollo osseo, che siamo profondamente orgogliosi abbia sede a Genova”.

La Direttrice del Registro Ibmdr, Nicoletta Sacchi, ha sottolineato che “per celebrare e ringraziare i donatori di midollo osseo di tutto il mondo, è nato il World Marrow Donor Day. L’associazione dei registri donatori mondiali (WMDA) ha istituito questa giornata seguendo l’esempio dell’Italia, che anche questa volta si è dimostrata all’avanguardia istituendo questo evento con la prima finalità di iscrivere tanti nuovi donatori e con l’obbiettivo secondario di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di avere donatori di cellule staminali. Ci riempie di orgoglio e soddisfazione – ha continuato Sacchi – il fatto che nel 2017 il WMDA ha premiato Matchitnow con il “Wmdd Grand prize” come migliore nazione al mondo per l’organizzazione delle giornate di reclutamento donatori in ben 180 piazze del nostro paese”.

Le cellule staminali contenute nel midollo osseo possono curare i pazienti affetti da leucemie, linfomi, mielomi, disordini congeniti all’età pediatrica e, in casi particolari, malattie autoimmuni e tumori solidi. Quando non è possibile individuare un donatore compatibile all’interno della famiglia del paziente, i medici interrogano il Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), un database che raccoglie tutti i donatori volontari di cellule staminali emopoietiche. La compatibilità tra donatore volontario e ricevente è molto rara, nell’ordine di 1 su 100mila.

E’ possibile rivolgersi per qualsiasi informazione sulla donazione di midollo osseo a uno dei 74 Centri Donatori presenti sul nostro territorio (l’elenco dei Centri è disponibile sul sito www.ibmdr.galliera.it oppure alle associazioni di settore Admo e Adoces).

L’ evento nazionale è promosso dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (Ibmdr), dalla Federazione Admo e dalla Federazione Adoces.