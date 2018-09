Il corpo senza vita di un 39enne genovese, residente da qualche anno in Spagna nell’isola di Gran Canaria per motivi di lavoro, è stato trovato nella zona di Tarifa. L’uomo, ultras del Genoa coinvolto nelle proteste di Genoa-Siena del 2012, era scomparso martedì 11 settembre nella zona di Tarifa. La morte è avvenuta in circostanze ancora sconosciute.