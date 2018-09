Nell’ambito del lavoro di posizionamento dei sensori che dovranno monitorare la stabilità dei monconi del viadotto i vigili del fuoco di Genova che hanno posizionato sulla sommità del pilone del Ponte Morandi la bandiera della città. “La bandiera di Genova posizionata dai vigili del Fuoco su ponte Morandi vale più di mille parole. Perciò quando ci hanno chiesto di poterlo fare, nel giorno in cui è iniziata l’installazione dei sensori, abbiamo subito detto sì”. dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “La Croce di San Giorgio posizionata su ponte Morandi dovrà essere il simbolo della rinascita della nostra città, che non si è mai fermata e grazie ai genovesi tornerà ancora più bella e più forte di prima” ha spiegato il sindaco Marco Bucci.

