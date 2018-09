Con una riuscita manifestazione presso la Sala Polivalente del Chiosco di Sant’Agostino a Ventimiglia è stato festeggiato da numerosi concittadini ed ospiti il decennale di Fondazione del Circolo della Castagnola.

Il Presidente Lorenzo Viale assieme al vice Mauro Merlenghi ha ricordato, in sintesi, la nascita e lo sviluppo delle iniziative per la diffusione dei prodotti Deco caratteristici del territorio, assieme alla Castagnola, la Turta de Luré e i Bernardi oltre alla Pisciadela (confezionata a Ventimiglia già nel 18° secolo).

Belle immagini in diapositive hanno fatto da sfondo all’incontro e alla premiazione dello “chef” di cucina Emanuele Donalisio. Per l’Amministrazione comunale sono intervenuti gli Assessori Vera Nesci e Gabriele Campagna per il saluto e i ringraziamenti con la Consigliera delegata Federica Leuzzi. Apprezzate le note musicali di fantasia ungherese (e non solo) del duo Fausto Ponziani e Adriano Meggetto rispettivamente al pianoforte e flauto. Non è mancato il brindisi augurale nel corso del gradito (e copioso) rinfresco con degustazione dei prodotti tipici locali proposti da munifici sponsor.

Eduardo Raneri