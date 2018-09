I Carabinieri del Radiomobile di Ventimiglia hanno proceduto ieri mattina a denunciare una 42enne originaria di Dolceacqua sorpresa abusivamente all’interno di un appartamento popolare a Roverino.

I militari sono intervenuti su richiesta di alcuni abitanti del posto che avevano visto la donna aggirarsi con fare sospetto tra le abitazioni. Al loro tempestivo arrivo, i Carabinieri hanno trovato la porta d’ingresso dell’appartamento palesemente forzata, e la donna all’interno dell’abitazione, completamente vuota, che non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità.

L’interessata, ben nota alle Forze dell’Ordine per i numerosi precedenti a suo carico, è stata denunciata con l’accusa di invasione di edifici; nel corso dell’intervento sono stati anche rinvenuti, e sottoposti a sequestro, un cacciavite, due paia di pinze, una tenaglia e uno scalpello, utilizzati per forzare la porta d’ingresso dell’appartamento.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri, che ha consentito l’identificazione della responsabile, conferma la capillare azione di prevenzione e repressione dei reati sviluppata sul territorio della Città di Ventimiglia finalizzata al decisivo contrasto dei reati in particolare contro il patrimonio.