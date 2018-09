Terzo giorno di regata e tre avvincenti prove portate a casa con un vento dai 18 ai 14 nodi da est, mare leggermente formato.

Nella prima prova di giornata a conquistare la vetta è NED 412 TROIKA, con Pieter Heerema, che si aggiudica il primo posto anche nella terza prova di giornata, inseguito da ITA 77 BUNKER PRINCE, terzo posto per GBR 819 FEVER, con Klaus Diederichs.

Nella seconda prova primo classificato è GER 1207 KHALEESI, secondo classificato GER 1162 DESERT HOLLY e terzo RUS 76 ROCKNROLLA, con al timone Dmitry Samokhin.

Nella terza prova di giornata, la quinta nella classifica generale, dominio dell’olandese TROIKA, secondo posto per GER 1207 KHALEESI, terzo posto per JPN 56 YRED, con Peter Gilmour.

Nella classifica generale primo posto assoluto per l’olandese 412 Troika. Secondo posto per il tedesco Khaleesi e l’italiano 77 Bunker Prince (Yacht Club Sanremo).

La giornata termina con il gala dinner per i regatanti presso il Villaggio della Vela dello Yacht Club Sanremo.

Oggi, domenica 16 settembre, la partenza è prevista alle ore 11.