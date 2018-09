Nel tabellone del “St. Petersburg Open”, torneo Atp World Tour 250 con un montepremi di 1.175.190 dollari che si disputa sul veloce indoor di San Pietroburgo, in Russia, il tennista armese Fognini, numero 13 del ranking, e finalista un anno fa quando fu battuto dal bosniaco Dzumhur, entrerà in gara direttamente al secondo turno. Fabio affronterà il vincente del match fra il russo Evgeny Donskoy (84) e lo slovacco Martin Klizan (69).

