La Polizia ha proceduto ad indagare in stato di libertà A.A., di 37 anni, cittadino tunisino, con numerosi precedenti di polizia per reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio.

Due operatori della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo, liberi dal servizio, hanno notato lo straniero a bordo di un motorino Kymko 125 in via Arnaldo Da Brescia. Lo straniero, riconosciuti a sua volta gli agenti, ha mostrato subito agitazione e cercato in tutta fretta di cambiare direzione.

Immediatamente bloccato, è stato condotto in Commissariato ove si accertava che il ciclomotore era stato rubato pochi giorni prima a Bordighera. Il soggetto, pur non ammettendo il furto, ha riferito di averlo ricevuto in prestito da un amico, e, pertanto, veniva indagato per il reato di ricettazione e guida senza patente.

E’ stato denunciato anche un altro tunisino, H.K., 26 anni.

Nel corso di una lite avvenuta nella casa di un connazionale, per motivi sconosciuti ma presumibilmente riconducibile ad abuso di alcol, lo straniero aveva ferito ad una gamba il connazionale B.N., 30 anni, usando un’arma da taglio. Medicati al pronto soccorso, i due stranieri, peraltro entrambi regolari sul territorio nazionale, sono stati giudicati guaribili in 10 giorni.