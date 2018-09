Il controllo delle impronte digitali ha consentito di identificare l’uomo morto annegato e recuperato dalla motovedetta della Capitaneria di Porto nella zona di Capo Verde a Sanremo. Si tratta di Carmine Garofalo, 70enne sanremese, che nel 2008 protestò salendo sul tetto di un palazzo in piazza Colombo durante la settimana del Festival, come ricorda Giulio Gavino su “La Stampa”.

