Il Pullman Azzurro della Polizia Stradale sarà presente al Villaggio dello Sport che si terrà a Portosole in occasione della 17ima edizione del Portosole Sanremo Olympic Triathlon – Trofeo Daniele Rambaldi – Memorial Marco Gavino, valevole per il Campionato Italiano Giovani TT, Coppa delle Regioni e Campionato Regionale Assoluto.

Venerdì 21 settembre alle ore 14.00 sarà inaugurato il Villaggio dello Sport al quale, oltre a numerose aziende di settore, sarà presente anche il “Pullman Azzurro”, una vera e propria aula scolastica multimediale itinerante dove i poliziotti della Stradale diventano “maestri di sicurezza”. Questa iniziativa è per tutti, ma soprattutto per i bambini. Qui, infatti, si svolgeranno lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della sicurezza.

L’iniziativa ha l’obiettivo di far comprendere a tutti e in particolare ai giovani l’importanza del rispetto delle regole. Promuovendo una cultura della legalità per evitare che si assumano comportamenti pericolosi al volante.

Il Villaggio dello Sport si svolgerà nel Piazzale di Portosole con i seguenti orari:

– venerdì 21 settembre – 14.00 – 19.00

– sabato 22 settembre – 09.00 – 19.00

– domenica 23 settembre – 08.00 -18.00

Per maggiori info: www.triathlonsanremo.com