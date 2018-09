“Sanremo Musical” dedicato alla storia del Festival nato al Casinò e poi dal 1977 organizzato nel Teatro Ariston, torna nel teatro dell’Opera del Casinò. Creato dalla sinergia tra il Comune, il Casinò e il teatro Ariston, l’evento musicale ripercorre l’evoluzione del costume italiano attraverso i brani più famosi della storia della musica presentati durante la kermesse canora.

Dopo il successo ricevuto a Milano nel maggio scorso e l’apprezzamento degli ospiti del Roof Garden si presenta ora nel teatro dell’Opera al grande pubblico, nell’esclusiva versione “Concerto” ripercorrendo, nella storia dei giovani personaggi, anche un po’ delle vicende italiane.

Sottolinea Casinò Spa:” E’ un progetto musicale di grande qualità che è già divenuto un forte transfert mediatico per veicolare il brand “Sanremo” e “Casinò di Sanremo” nei più bei teatri d’Italia e del mondo. Il Festival della Canzone italiana appartiene all’immaginario collettivo, suscita grande interesse e partecipazione, riscontrate anche nelle prime rappresentazione di questo musical che è soprattutto una festa della musica italiana. Da questa bella collaborazione, tra Comune, Casinò e Teatro Ariston è scaturito un format artistico che sa distinguersi, un forte strumento di promozione anche turistica del territorio e della sua storia, un prodotto di successo che valorizza l’eredità cultural-musicale di Sanremo.”

Il Festival di Sanremo è nato nel Casinò il 29 gennaio 1951- dalla lungimiranza dell’allora gestore Pier Bussetti che negli anni difficili del Dopoguerra cercava di proporre sempre nuovi eventi, per attrarre nuova clientela e fidelizzare quella già affezionata. La formula risulterà vincente considerando che dopo 68 anni il brand del Festival è uno dei più forti a livello internazionale, sinonimo di un evento conosciuto in tutto il mondo.

L’appuntamento con “Sanremo Musical” è per sabato 22 settembre alle ore 21.00 nel Teatro dell’Opera. Ingresso Libero.