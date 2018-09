Il 13 settembre a Perinaldo, il sindaco Francesco Guglielmi ha ospitato nella sua città il Console Marat Pavlov. Un pranzo presso “I Pianeti dei Giovi”, ristorante di Perinaldo ha suggellato un rapporto che porterà’ ad ulteriori collaborazioni tra il sindaco, il Consolato della FEDERAZIONE RUSSA di Genova Nervi e L’Associazione Liguria Russia. Il Sindaco ha ospitato il console Pavlov magnificando le bellezze del territorio e del paese riscuotendo molta considerazione, in seguito alla visita dell’osservatorio astronomico, del museo Cassini e delle chiese ivi presenti, patrimonio artistico di indubbio valore storico. Il Console ha portato i saluti alle artiste russe ospitate dal comune di Perinaldo, che stanno realizzando affreschi di altissimo profilo artistico sulle mura medioevali del paese che rimarranno quale auspicio di proficua collaborazione tra l’Italia e la Federazione Russa. Al momento conviviale nonche’ di altissimo valore diplomatico hanno partecipato : il Console Russo Marat Pavlov e consorte, il sindaco Guglielmi ed i rappresentanti dell’associazione Liguria Russia Alessandro Masssimiliano Traettino e l’ormai celebrata gallerista Elena Buzhurina. Questi avvenimenti aiutano a portare l’arte nel mondo quale veicolo non solo di bellezza ,ma altresi’ di pace tra i popoli.

