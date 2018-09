“Siamo lieti che il presidente della Repubblica, Sergio Matterella ritorni a Genova e al Salone Nautico come annunciato dai vertici di Ucina. Un’edizione speciale, la 58°, che cade in un momento molto particolare per la nostra città che, dopo il crollo di Ponte Morandi, sta dimostrando la sua grande forza e la sua capacità di rialzarsi. La presenza del presidente della Repubblica è per noi un onore, a dimostrazione del grande interesse per Genova che vede nel Salone Nautico una bella occasione di rilancio. Siamo pronti ad accogliere Mattarella e ad approfondire con il presidente tutti i temi connessi alla rinascita della città”. Lo dicono congiuntamente il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il Sindaco di Genova Marco Bucci, appena appreso della presenza di Sergio Mattarella al Salone Nautico di Genova.