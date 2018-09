Nello scorso fine settimana ad Arezzo Denise Sonaggere, 20enne amazzone di Arma di Taggia, assieme al cavallo Ivan Sauro, ha conquistato un lusinghiero settimo posto nei Campionati Italiani 2018 di equitazione, nel trofeo “Young Rider 1° Grado”, categoria C125. Un risultato di rilievo anche in considerazione del fatto che alla gara tricolore hanno partecipato 58 concorrenti. La competizione, su un campo in erba difficile soprattutto per la grandezza del terreno, si è tenuta da venerdì 7 a domenica 9 settembre. Denise in sella a Ivan Sauro (castrone di 14 anni), ha concluso la prima giornata di gare senza penalità. Nella seconda giornata all’ultimo ostacolo ha toccato la barriera e le sono state inflitte 4 penalità, più una sul tempo. Ma è riuscita lo stesso a qualificarsi per la finale di domenica. La Sonaggere, al via con 5 penalità, ha terminato il giro con un percorso netto. Ha però superato di due centesimi il tempo massimo, prendendo una penalità e piazzandosi settima. “Un grazie a Ivan Sauro non basta. Il mio super cavallo non si smentisce mai” commenta Denise alla fine del Campionato Italiano. “Sono state gare molto impegnative anche perchè per la prima volta in carriera la Sonaggere ha gareggiato su un campo in erba. Un campionato italiano è sempre pieno di insidie” sottolinea con soddisfazione Angelo Bollino, allenatore di Denise.

Da quando si è trasferita a Millesimo, nei pressi del centro ippico “Blake Horse”, la Sonaggere, nata il 24 dicembre 1997, ha migliorato sempre più le proprie prestazioni. Nel 2015 a Verona alla “Fieracavalli” ottenne il 10° posto in una finale nazionale. Nel 2016 conquistò due bronzi ai Campionati Regionali a Follo (La Spezia), a livello individuale e a squadre. Nel 2017 ad Arezzo ai Campionati Italiani Denise vinse l’argento nella C115, nella categoria “Criterium Senior brevetti”. Nello scorso febbraio a Tortona aveva conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Regionali nella categoria C125, 1° grado esperti Senior Nei campionati liguri a squadre con il centro “Blake Horse” aveva centrato il quinto posto.

Infine a giugno la Sonaggere aveva conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Liguri al centro ippico Country Club di Villanova di Albenga. Nella categoria 125 a due percorsi, dopo aver fatto registrare una penalità nella prima prova, non ne aveva commesso alcuno nella seconda, salendo sul più alto gradino del podio.