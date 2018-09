Imperia 1 Valdivara 3

Formazioni:

Imperia

1 Trucco 2 Figone 3 Risso 4 Giglio 5 Ambrosini 6 Di Lauro 7 Manini 8 Trawally 9 Castagna 10 Costantini 11 Roda

A disp: 12 Sadiku 13 Di Cianni 14 Tahiri 15 Laera 16 Pallini 17 Faedo 18 Chariq 19 Mehmetaj 20 Moscatelli

Sostituzioni: 46′ esce Trawally entra Mehmetaj, 46′ esce Roda entra Faedo, 55′ esce Manini entra Moscatelli, 55 esce Figone entra Laera,

Valdivara

1 Sarti 2 Paparcone 3 D’Imporzano 4 Mozzachiodi 5 Cutugno 6 Simonini 7 Alvisi 8 Del Padrone 9 Bertuccelli 10 Chella 11 Salku

A disp: 12 Del Freo 13 Valletta 14 Terribile 15 Chiappini 16 Barilari 17 Moussavi 18 Bolla 19 Fazio 20 Vanacore

Sostituzioni: 61′ esce Salku entra Valletta, 70′ esce Alvisi entra Fazio, 76′ esce Del PAdrone entra Barilari,

Ammonizioni:

Imperia: 29′ Ambrosini, 36′ Trucco

Valdivara: 22′ Salku, 63′ Valletta, 75′ Sarti

Cronaca:

Comincia male l’avventura dell’Imperia nella prima giornata di campionato nell’incontro casalingo con il Valdivara 5 Terre.

Un primo tempo avaro di emozioni tranne al 36′ quando Trucco in uscita sul pallone tocca, secondo l’arbitro, Bertuccelli in area di rigore provocando un calcio di rigore che subito dopo Alvisi realizza. Al 41′ occasione per l’Imperia con Manini che dalla fascia destra supera due uomini e conclude sul secondo palo ma il suo tiro esce di pochissimo.

Secondo tempo

La seconda frazione di gara è sulla falsa riga della prima con l’Imperia che cerca la via della rete contro un Valdivara ben piazzato e chiuso sul limite della sua area di rigore cercando di difendere il vantaggio. Al 73′ raddoppia il Valdivara con Alvisi che realizza una doppietta su un passaggio a filtrare ritrovandosi a tu per tu con Trucco che però non riesce a neutralizzare la conclusione. Al 80′ accorcia le distanze l’Imperia con Costantini con una conclusione molto forte dal limite dell’area di rigore con Sarti che non riesce a deviare in angolo. Al 85′ chiude la partita il neo entrato Valletta che sfrutta un cross di Bertuccelli a scavalcare la difesa trovando il compagno che libera un tiro da distanza ravvicinata all’interno dell’area di rigore, niente da fare per l’estremo difensore nero azzurro che vede la sfera insaccarsi alle sue spalle.