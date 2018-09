Diano Marina ieri è rimasta senz’acqua, a causa dell’ennesima rottura dell’acquedotto Roja a Imperia, stavolta alla Rabina. L’Amat ha sospeso l’erogazione idrica per uno squarcio nella condotta principale da cui sono fuoriusciti decine di migliaia di litri d’acqua. Il black out idrico a Diano Marina è scattato alle 10. Turisti e residenti hanno dovuto fare a meno dell’acqua sino all’ora di cena, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.