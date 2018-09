A Cervo nei pressi della spiaggia del Pilone ieri una barca si è arenata senza nessuno a bordo. Dopo un’ora è stato notato un turista torinese di 36 anni, A.P., che si sbracciava a 250 metri dalla riva. La Guardia costiera di Diano Marina ed il titolare dei bagni “Il Pilone” usando un moscone hanno riportato a riva il velista. L’uomo, le cui condizioni non destano preoccupazione, era caduto in acqua e non era più riuscito a risalire a bordo, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.