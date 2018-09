A tal fine, con apposita nota inviata ai Sindaci, prima dell’inizio dell’anno scolastico, il Prefetto ha sottolineato l’importanza del contributo che gli stessi, in tale ottica, possono fornire operando su molteplici piani d’intervento, quali la messa in sicurezza delle scuole, la riqualificazione delle aree limitrofe agli istituti scolastici, la realizzazione di impianti di video sorveglianza e, segnatamente, il coinvolgimento più massiccio della Polizia locale nelle attività di controllo del territorio, nonché, sul piano preventivo, la possibilità, rimessa ai Regolamenti comunali, di inserire le aree urbane su cui insistono le scuole e i plessi scolastici tra i siti sui quali è consentita l’applicazione del “DASPO urbano” (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive); misure, tutte, che potrebbero rivelarsi di indubbia efficacia sul piano operativo, dando il senso di una forte e comune volontà di elevare la cornice di sicurezza intorno alle scuole.

In attuazione delle Direttive del Ministro dell’Interno, “Scuole sicure”, diramate nell’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico, in sede di Riunione Tecnica con le Forze dell’Ordine, il Prefetto Silvana Tizzano, nei giorni scorsi, ha focalizzato l’attenzione sull’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti scolastici.

A tal fine, con apposita nota inviata ai Sindaci, prima dell’inizio dell’anno scolastico, il Prefetto ha sottolineato l’importanza del contributo che gli stessi, in tale ottica, possono fornire operando su molteplici piani d’intervento, quali la messa in sicurezza delle scuole, la riqualificazione delle aree limitrofe agli istituti scolastici, la realizzazione di impianti di video sorveglianza e, segnatamente, il coinvolgimento più massiccio della Polizia locale nelle attività di controllo del territorio, nonché, sul piano preventivo, la possibilità, rimessa ai Regolamenti comunali, di inserire le aree urbane su cui insistono le scuole e i plessi scolastici tra i siti sui quali è consentita l’applicazione del “DASPO urbano” (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive)