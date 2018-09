L’estate sta finendo … e ieri sera a Bussana, nella splendida cornice del Santuario del Sacro Cuore di Gesù si sono riuniti per il primo appuntamento diocesano dell’anno educatori ed animatori di Azione Cattolica per un incontro di preghiera e di formazione, sotto la guida dell’assistente adulti, don Luca Salomone. E’ stato un bel momento per rinsaldare quei “legami belli” e riavviare le attività che in realtà non si sono mai interrotte visto che nei mesi scorsi si sono svolti i campi estivi per bambini, ragazzi e adulti. Hanno partecipato con gioia circa un centinaio di persone, volonterose di camminare insieme sapendo che ” … una sola è la cosa di cui c’è bisogno … ” Un ringraziamento particolare va al parroco, don Alfredo Moscatelli, che ha gentilmente aperto le porte della sua Chiesa consentendo la riuscita dell’incontro.