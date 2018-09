A poche ora dal suo ritorno alla Sanremese Giorgio Gagliardi esprime tutta la sua gioia per l’accordo raggiunto con la squadra della sua città natale. “Sono contento di essere tornato alla Sanremese, questa è la mia città – ha dichiarato Gagliardi dopo il primo allenamento agli ordini di Alessandro Lupo – fisicamente sono andato via ma con il cuore sono sempre rimasto qui, sono felice di vestire di nuovo i colori biancoazzurri. Voglio fare una bella stagione e togliermi qualche soddisfazione con la maglia della Sanremese”.

