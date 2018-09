Dopo i rinvii e la grande attesa per la pubblicazione dei gironi e dei calendari, domani è il giorno dell’esordio. La Sanremese sarà di scena sul campo della Lavagnese per la prima giornata del Girone A di Serie D. Fischio d’inizio alle 16.

Per la prima di campionato mister Alessandro Lupo potrà contare su tutti gli effettivi a sua disposizione, compreso Giorgio Gagliardi, arrivato ieri al “Comunale” dopo la breve esperienza estiva al Mantova.

“Sono felice di poter iniziare il campionato dal principio, lavoriamo da due mesi e sono curioso di mettere in pratica quello che abbiamo fatto – dichiara mister Lupo a 24 ore dall’esordio – sono contento che sia tornato Gagliardi, è un’altra freccia al nostro arco. Ho un ottimo materiale a disposizione, dovremo essere bravi per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Siamo una delle squadre più attrezzate per fare un bel campionato poi, se ci sarà una squadra che farà storia a sé, allora sarà diverso”.