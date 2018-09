Saranno due giorni intensi per la Rari Nantes Imperia, saranno due giorni di Open Days.

Tante le offerte che la Rari potrà proporVi e che scoprirete: dai pacchetti “ONLY WEEK” alle grandi novità del FITNESS, come la riapertura della palestra e altri nuovissimi corsi. Senza dimenitcare che, per la primissima volta, alla Cascione verrà introdotto un Corso di Syncro.

In questi due giorni, i giovanissimi potranno sostenere gli Esamini di Scuola Nuoto ed iscrivendosi al Corso Bisettimanale riceveranno 10 € di sconto, tre ingressi omaggio in piscina e 20 attivazioni docce/phon.

E dalle 17 si fa festa con il Rari American Cocktail al Bar della Piscina.