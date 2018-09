L’anziano, risulta scomparso ai suoi familiari e conoscenti da lunedì 03/09. Anche la sua automobile, una Citroen C2 di color Verde Pisello e targata DS431WD non si trova. Si é allontanato dalla propria abitazione di Ospedaletti dove viveva solo, magro con viso scarno, calvo è alto circa m. 1,75.

