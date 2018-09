Si è conclusa venerdì 14 settembre la prima edizione di “Lo Sport: un diritto per tutti/Estate”, progetto a marchio CONI realizzato da Coni Liguria per il tramite del Coni Point Imperia in collaborazione con il settore Servizi Sociali del Comune di Imperia e l’associazione “Genitori Attivi”, che ha coinvolto a Imperia oltre 60 ragazze e ragazzi tra i 5 e i 14 anni nella pratica di sport e giochi educativi. Nel corso della settimana compresa tra lunedì 10 e venerdì 17 settembre , gli educatori Alessandro Castaldo, Martina Chalier, Luca Traverso e Sofia Pionetti, laureati in Scienze Motorie e in possesso di brevetti federali, assidui collaboratori del Coni Imperia, hanno prestato la propria esperienza e competenza mettendola al servizio di attività ludico-motorie, di socializzazione, aggregazione e anche di inclusione per alcuni partecipanti provenienti da contesti svantaggiati, garantendo a tutti, a titolo gratuito, ore di divertimento in tutta sicurezza. L’iniziativa, svoltasi presso la palestra e il competto da basket adiacente del Plesso scolastico di via Gibelli a Imperia, è stata salutata da subito con sincero apprezzamento da parte delle diverse istituzioni coinvolte, che confidano in una prossima futura riedizione. Il progetto ha suscitato inoltre grande entusiasmo nei ragazzi, dando dimostrazione concreta dell’impegno fattivo del Coni, tanto sul piano nazionale, quanto su quello locale, nell’incessante promozione sul territorio affinché venga definitivamente riconosciuto allo Sport, in particolare quello giovanile, una valenza sociale di diritto fondamentale, un ruolo formativo nella costruzione dell’identità e della personalità, così come di propulsore

Recitano i primi articoli della “Carta dei diritti del ragazzo nello Sport” che tutti i ragazzi hanno il diritto di praticare sport, divertirsi e giocare, vivere in un ambiente salutare, essere trattati con dignità ed essere allenati ed educati da persone competenti. A questa sorta di Magna Charta in materia di etica dello sport giovanile si ispira il nuovo progetto di valenza sociale varato dal Coni nazionale “Lo Sport: un diritto per tutti/Estate” che si propone di utilizzare le strutture delle scuole prima del canonico inizio delle lezioni per dare modo ai ragazzi, alcuni dei quali provenienti da contesti sociali svantaggiati, di poter praticare gratuitamente ed in sicurezza numerose attività sportive coadiuvati da educatori qualificati.

Una sfida organizzativa che il è stato ben lieto di raccogliere e rilanciare grazie alla collaborazione del Comune di Imperia ed, in particolare, degli uffici dell’Assessorato ai Servizi ed alle Politiche Sociali, oltre che alla partecipazione esterna dell’ Associazione “Genitori @ttivi” , che hanno consentito di rendere fruibile questa opportunità di gioco, confronto e socializzazione per 60 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni.

“Lo Sport: un diritto per tutti/Estate” si svolgerà per 4 ore ogni mattina, a partire dal 10 fino al 14 settembre, nelle strutture sportive del Plesso scolastico di Via Gibelli – I.C. Sauro e nell’adiacente campetto da basket delle ex-ferriere.

Quest’ultimo, in particolare, rappresenta una location d’eccezione, balzata agli onori delle cronache proprio grazie all’Associazione “Genitori @ttivi” , per la realizzazione di un suggestivo murales a tema sportivo classificatosi quarto in un concorso nazionale sul tema della prevenzione del fenomeno del bullismo.

Alla sua prima edizione nella provincia di Imperia, il progetto prevede che nei 5 giorni della settimana a disposizione, dal lunedì al venerdì , dalle ore 8.30 alle 12.30 , vengano proposte attività ludico-motorie multidisciplinari finalizzate a promuovere una funzione aggregativa e di costruzione di un sano rapporto con sé stessi e con gli altri, riconoscendo allo sport l’importante ruolo di sostegno formativo ed educativo al disagio giovanile e non solo. Un obiettivo ambizioso per la realizzazione del quale ci si è affidati alla competenza ed all’esperienza di alcuni laureati in Scienze Motorie in possesso di brevetti tecnici federali, quali Alessandro Castaldo, Martina Chalier, Luca Traverso, Sofia Pionetti che collaborano assiduamente con il Coni.

“Ringrazio il CONI IMPERIA – ha affermato l’Assessore ai Servizi ed alle Politiche Sociali del Comune di Imperia – per averci proposto questo Progetto cui abbiamo aderito con entusiasmo, offrendo la nostra collaborazione in ragione della valenza sociale e sportiva che riveste. La possibilità di praticare sport, offerta a ragazzi con problematiche di disagio, oltre a fornire loro una importante occasione di crescita, rafforza al contempo la rete di relazioni all’interno del nostro territorio. Abbiamo poi voluto condividere tale percorso anche con Ag@ Genitori Attivi con la quale da alcuni anni l’Amministrazione collabora per la riqualificazione del campetto di Via Gibelli (unitamente alla ASD WOW e a Imperia Basket) nella logica di diffondere e sostenere la pratica di associarsi e riportare le persone a socializzare e a condividere luoghi, comportamenti e passioni”.