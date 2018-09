Si era allontanata a Ferragosto facendo perdere le sue tracce la sedicenne Magda Insolvibile, ritrovata ieri dalla Polizia di Stato alla stazione ferroviaria di Genova Porta Principe.

Le sue ricerche sono continuate senza sosta dal momento della sua scomparsa denunciata dai familiari. Varie sono state le segnalazioni di avvistamento, soprattutto a seguito della messa in onda della trasmissione “Chi l’ha visto?” che ha trattato il suo caso, tutte riscontrate ma senza esito positivo.

Ieri sera la minore si era nuovamente messa in contatto con l’assistente sociale che la seguiva, palesando la volontà di tornare ad Imperia.

Immediatamente allertati, gli operatori di Polizia della Questura di Imperia che seguivano il caso si sono recati alla stazione ferroviaria di Genova dove era stato segnalato il suo arrivo.

Fortunatamente stavolta Magda era effettivamente sulla banchina della stazione e gli Agenti, insieme a un suo familiare, sono tornati a Imperia con la minore, che si presentava in buona salute.

Ancora in corso le indagini per capire il motivo del suo allontanamento e dove si sia recata in questo lasso di tempo.