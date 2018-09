Dopo 22 anni da Parroco presso la collegiata di San Giovanni Battista ad Oneglia, Monsignor Mario Ruffino celebrerà la sua ultima Messa per dimettersi dalla carica e salutare i fedeli, avendo raggiunto l’età pensionabile.

Don Mario ha rappresentato per anni un punto di riferimento per la comunità e per le molte associazioni di Imperia. Tra queste il Comitato di San Giovanni, che tiene in modo particolare a salutarlo.

Il Presidente Onorario del Comitato, Sergio Lanteri, da sempre legato a Don Ruffino da amicizia e collaborazione, commenta così le ormai prossime dimissioni del Monsignore “La festa di San Giovanni si avvia verso la sua 38esima edizione. Un’amicizia di oltre 20 anni mi lega a Don Mario, che considero non solo un uomo di fede, ma un amico, una guida e un grande consigliere, sia per la mia vita personale che per quella che mi ha legato alla Città. La nostra collaborazione è sempre stata reciproca, non solo per quanto riguarda la Festa, ma anche per la rivalorizzazione di alcuni edifici religiosi, patrimonio della Città”.

Domenica 16 settembre Don Mario celebrerà a San Giovanni la messa salutando tutti i fedeli e gli imperiesi. Il Comitato di San Giovanni sarà presente per questa occasione solenne, sia in segno di rispetto verso un uomo che ha fatto molto per la Città, sia per la grande sinergia personale che si è venuta a creare nel corso di due decenni.