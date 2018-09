Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia è pronto ad iniziare la nuova stagione calcistica 2018/19.

L’apertura stagionale delle attività per tutte le leve del settore giovanile si terrà domenica 16 settembre alle 15 presso l’impianto Zaccari a Camporosso. Per l’occasione saranno presenti anche i tecnici e i dirigenti del Torino FC Academy, che inaugureranno così, insieme allo staff tecnico e dirigenziale societario, il terzo anno di affiliazione. Tutte le categorie verranno coinvolte in mini partite.

Nella stessa giornata alle 10 presso la stessa struttura dello Zaccari si terrà inoltre la prima sessione di aggiornamento e formazione del progetto Torino FC Academy riservata ai tecnici del Don Bosco Vallecrosia Intemelia per la stagione 2018/2019. La sessione prevede una lezione in aula e sul campo.