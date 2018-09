Lunedí 17 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 la sezione della Lega Arma e Taggia – Salvini Premier sará presente con un suo banchetto al mercato settimanale di Arma presso l’ex Passaggio a Livello (incrocio Via Boselli, Via Queirolo e Via Blengino). L’appuntamento é fissato per raccogliere il sostegno al Segretario e Ministro dell’Interno Matteo Salvini e per il tesseramento anno 2018. Al banchetto saranno presenti iscritti alla sezione e Sonia Viale , Assessore alla Sanitá e Vicepresidente di Regione Liguria.