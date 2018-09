Un francese è stato bloccato questa mattina dalla Polizia Locale che ha fermato la macchina con le ganasce mentre era parcheggiata in Via Cavour in pieno centro.

58 sono i mancati pagamenti del parcometro che questo affezionato francese ha collezionato a Ventimiglia per un totale di 1800 euro che sono stati pagati al Comando della Polizia Locale questa mattina. L’auto è stata quindi restituita al proprietario.