Si conclude la seconda giornata di regata con due prove portate a termine e due richiami generali sulla prima partenza, 8 nodi di vento a 90° ed una splendida giornata di sole.

Nella prima prova di giornata a conquistare la vetta è GER 1207 KHALEESI inseguito da NED 412 TROIKA, terzo posto per GBR 770 STORM.

Nella seconda prova primo classificato è NED 412 TROIKA, secondo classificato GBR 820 LOUISE RACING e terzo GER 1193 INGRID.

Nella classifica generale di oggi primo posto assoluto per TROIKA, con al timone Pieter Heerema, famoso anche per aver fatto la regata in solitario intorno al mondo l’anno scorso, coadiuvato da Lars Hendriksen, già vincitore del campionato Europeo qui a Sanremo nel 2014.Secondo posto per KHALEESI , con a bordo Vincent Hoesch, e ITA 77 BUNKER PRINCE (Yacht Club Sanremo), timonata da Yevgen Blaslavets che si aggiudica un terzo posto nella generale, con un quarto posto nella prima prova ed un sesto posto nella seconda.

La giornata termina con il cocktail ricco di prodotti tipici sanremesi per tutti i regatanti.