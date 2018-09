A Sanremo i lecci sostituiranno i pini in via Padre Semeria, via Panizzi e via Margotti. In via Padre Semeria sono stati abbattuti 23 alberi. Il Comune prevede di ripiantumare 68 lecci e, in ogni caso, un numero superiore agli esemplari abbattuti. In via Nino Bixio al posto dei 5 alberi appena abbattuti, il Comune non esclude l’introduzione di palme resistenti al punteruolo rosso, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.