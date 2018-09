Il Volley Team Arma Taggia invita a portare i ragazzi dai 5 ai 16 anni, a provare lo sport della pallavolo, nella palestra di Levà, gratuitamente per due settimane.

Gli allenamenti inizieranno nei seguenti giorni e orari:

Lunedì 17 Settembre per le leve: 2007-2008-2009 dalle ore 16:45 alle 18:45, 2005-2006 dalle ore 18:45 alle 20:45.

Trainer: Fabrizia Fontanesi.

Martedì 18 Settembre per le leve: 2010-2011-2012-2013 dalle ore 16:45 alle 17:45.

Trainer: Stefania Bianco – Fabrizia Fontanesi che si occuperanno dei vostri figli per farli divertire con esercizi e giochi dedicati.

Per ulteriori informazioni potete contattare il numero: 320 420 74 59, oppure recarvi direttamente in palestra a Leva’ nell’orario di allenamento (16:45-17:45).

Unici requisiti richiesti: tanta voglia di divertirsi e di stare insieme.