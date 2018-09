In questi tre giorni di Festa sarà visitabile, presso la Sala delle Carte (vicino al campo sportivo) la mostra fotografica “Magico bianco e nero e vecchi mestieri sulle antiche Vie del Sale” a cura di Renato Bonfanti, con orario 10:00 – 19:00.

Alle 10:00 riaprirà il Mercato di San Matteo, nel quale potrete trovare un’ampia varietà di prodotti enograstronomici e artigianali della nostra Valle. Il divertimento continua anche per i più piccini con Fortunello e Marbella.

La giornata conclusiva di questa tre giorni dedicata alla Transumanza mette, ancora una volta, in luce i nostri prodotti tipici.

Dalle ore 12:00 e dalle ore 19:00 la Proloco di Mendatica vi aspetta per gustare i famosi prodotti della Cucina Bianca.

Alle ore 16:00 avrà inizio il Corteo Storico che sfilerà tra i caruggi del paese, a seguire l’entusiasmante Palio delle Capre che, dopo una battaglia all’ultimo belato, decreterà la Capra Vincitrice! In seguito intrattenimento musicale a cura degli Spunciaporchi.

Apriamo questa giornata, alle ore 10:00 con il tradizionale Mercato di San Matteo; una volta vero e proprio mercato di scambio di merci e bestiame, oggi lo riproponiamo per valorizzare l’artigianato locale.

Quest’anno la festa continua….”Ina seràa fùrba”: dalle 19:00 bar e cucina aperti e Berben- BAND in concerto a rtire dalle ore 20:00.

Impredibile, alle ore 15:00, la discesa delle greggi per il centro storico del paese!

Giornata didattica all’insegna del divertimento! I bambini avranno la possibilità di rivivere le passate tradizioni e mestieri che per decenni hanno caratterizzato le nostre zone.

Torna la Festa della Transumanza di Mendatica, diventato appuntamento ormai imperdibile per grandi e piccini. Tre giornate dedicate agli antichi mestieri e alla valorizzazione dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Valle Arroscia.