Ultimo appuntamento oggi, venerdì 14 settembre, con i “Venerdì in CRI” per supportare le attività della Croce Rossa nella nostra Città e trascorrere assieme al Comitato di San Giovanni una serata di questa estate, che ormai volge al termine.

Durante tutto il mese di agosto e buona parte di settembre, le serate conviviali in Croce Rossa sono state un momento di apertura e condivisione per chiunque volesse contribuire a sostenere questa realtà.

“Ineja c’è” nelle attività sociali della nostra Città e vi aspetta questa sera a partire dalle 21 nella sede della Croce Rossa di Imperia in via Trento 3 per l’ultima serata in calendario, del 2018.

Ancora qualche assaggio di cucina estiva, musica e ottima compagnia: una buona ragione per sostenere una buona causa.