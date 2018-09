La Confartigianato ha partecipato questa mattina alla cerimonia per il cambio al vertice dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, con l’avvicendamento tra il Tenente di Vascello Vincenzo Fronte, che ha guidato la Capitaneria di Porto negli ultimi due anni, ed il nuovo comandante Tenente di Vascello Giorgio Coppola proveniente da Gallipoli. In rappresentanza della Confartigianato di Imperia, in qualità di coordinatore regionale di Oasi Balneari, era presente Gianni Canale.

“Ringraziamo il comandante Vincenzo Fronte per la disponibilità e la collaborazione avuta in questi anni, e gli auguriamo un buon lavoro nella sua prossima destinazione a Civitavecchia – ha detto Canale – Diamo il benvenuto al Tenente di Vascello Giorgio Coppola, rendendoci subito disponibili ad un rapporto di collaborazione per fornire il nostro contributo come associazione di categoria per la qualità e la sicurezza delle strutture balneari”.