Nelle ultime ore la Sanremese ha ufficializzato il ritorno di Giorgio Gagliardi. Il centrocampista classe ’94 ha lasciato il Mantova, dove era approdato a inizio estate, per fare ritorno alla squadra della sua città natale. Con la maglia biancoazzurra Gagliardi ha disputato le ultime due stagioni da protagonista in serie D con 64 presenze e 13 reti all’attivo. Gagliardi sarà a disposizione del tecnico Lupo già nella prima di campionato (domenica 16 settembre) sul campo della Lavagnese.

