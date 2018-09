Gianluca Arditi, 29enne camionista di Chiusola, genovese d’adozione sopravvissuto nel crollo di Ponte Morandi a Genova, la scorsa notte è diventato papà del piccolo Pietro, partorito da Giulia, moglie di Gianluca, all’ospedale Evangelico di Voltri. Gianluca nel terribile volo dal ponte se l’è cavata con il bacino rotto ed una frattura alla spalla. Era stato il pensiero del bimbo che stava arrivando a dare la forza a Gianluca, rimasto appeso a testa in giù a 40 metri d’altezza. “Il pensiero di Pietro mi ha aiutato a sopravvivere. Non potevo morire, dovevo restare vivo per mio figlio” diceva Gianluca quando era in ospedale.